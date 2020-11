Geoloogi sõnul on fotodel kujutatud molluskite hõimkonda kuuluvate peajalgsete kivistisi, niinimetatud nautiloide, kes on kaugemas suguluses kal­maaride ja kaheksajalgadega. «Nautiloididel on mineraalne väliskoda: ümara ristlõikega sirge, kõverdunud või spiraalselt keerdunud koda. Selle rühma esindajaid on tänapäeval väga vähe ning need on üsna eksootilised,» selgitas Meidla.