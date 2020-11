«Kratt» lööb vikati vaataja ajju

Mari Lill teeb «Kratis» nii jabura ja võimsa rolli, et seda annab veel mõnda aega mäletada. FOTO: Filmikaader

Mida vähem vaataja enne Rasmus Merivoo filmi «Kratt» alguskaadreid sellest teab, seda suurem on võimalus, et see vajutab tema ajju põleva templijäljendi, mis seal veel mõnda aega kirvendab.