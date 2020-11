Janno Lahe: kas viirusega nakatamine võib päädida kahju hüvitamise kohustusega?

Alates kevadest on Covid-19 viirusega seotud aspektid leidnud ajakirjanduses ilmselt igapäevast kajastust. Inimestele peaks olema üsna hästi teada, millised on viiruse sümptomid, kuidas nakatumist vältida, kuidas käituda (arvatava) nakatumise korral jne. Samas on seni pälvinud suhteliselt vähest tähelepanu viirusega seotud õiguslikud aspektid.