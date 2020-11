Mõistagi pole kohtunikud inimhingede insenerid, kes teavad kõige paremini, millisest väikelinnast ja kuidas kujundada tõmbekeskus, milliseid elualasid maakonnas edendada, kuhu joonistada raudteetrass või milline asukoht valida uuele koolile. Need on poliitilised otsused, mille langetamiseks on vaja rahvastiku-, majandus-, loodusteadmisi jne. Küll aga peab kohus tagama, et planeerimisotsused oleksid seaduslikud ning kellegi õigusi ja ka keskkonda ei kahjustataks meelevaldselt. Kohus saab sekkuda küsimustes, mille kohta kehtib seadus. Eestis pole seadust, mis ütleks, kas meil on tarvis tselluloositehast või kiirraudteed. Küll aga on olemas seadused ja direktiivid, mis keelavad oluliste linnuliikide elupaikade kahjustamise.