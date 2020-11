Tellijale

Mis on selles üldplaneerimise ringis teisiti? Kohalikke omavalitsusi on vähem ja nende territoorium on palju suurem. Linnal või vallal on tähtis teadvustada, et muutunud ruumisuhted vajavad arengusuundumuste ümbermõtestamist.

Uut vaadet lisavad mitmed strateegilised arengudokumendid. Üldplaneeringu protsess, eesmärgiga jõuda piirkonna ruumilistes arengutes elanike ja kogukondade vahel kokkuleppele, on omavalitsuste võimekuse proovikivi. Mida suurem kohalik omavalitsus, seda rohkem on ruumilist kirjusust ja arvamusi ning seda keerulisem on kohalikul võimul sobitada kogukonna huvisid ja väärtusi terviklikuks üldplaneeringuks. Seda vastutust ei ole võimalik kellelegi delegeerida ega ka konsultandilt sisse osta.