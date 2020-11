Koer kuu pealt aeglustab olemist

Mikrogaleriis Hoib saab praegu näha Mariann Metsise isikunäitust «Maalid 2020». Pisikesse ruumi on ära mahutatud üllatav hulk töid, kusjuures näitus on kavalalt kujundatud nii, et kõiki teoseid polegi võimalik samal ajal näha. Näitusel on üleval peamiselt erinevas suuruses õlimaalid, neid täiendab kohaspetsiifiline kangainstallatsioon. Viimane viitab kunstniku sõnul sellele, kuidas katoliku kirikus kaeti paastu ajal kinni maalid ja dekoratsioonid selleks, et inimesed ei tunneks liiga tugevat erutust.