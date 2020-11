Niisiis on lugejani jõudnud suhteõpik, olen klassifikatsiooniga nõus, suhtedžunglis orienteeruda soovijale. See on nagu Erki Vaikre ellujäämisõpetus, kus ühe ülesandena tuleb tuld ühest laagrist teise kanda, nii et see ära ei kustuks. Tean, et Liina, perenimega Raud, seda oskab. Sai kunagi koos praktiseeritud, Erki juhendamisel muidugi.