PÖFF. Vaimuka ja naljaka Priimäe rollid

End aguli-Mephistopheleseks nimetav Eesti esiesteet Priimägi, loomulikult üleni valges, astub üles iseenda osatäitjana. Loeb Hugo von Hofmannsthali luuletust Ain Kaalepi tõlkes «Paljud tõesti peavad hinge heitma», milles on eristatud need, kes peavad hinge heitma all, kui «teised elavad ülal tüüri juures, tunnevad tähemaid ja lindude lendu». Eks võite ise kolm korda arvata, kumma hulka Priimägi ennast liigitab.