Martin Mölder: Eestil on suund olemas

Meeldib see meile või mitte, initsiatiiv Eesti poliitilisel maastikul on viimastel aastatel olnud EKRE käes. Majanduslikul vasak-parem-skaalal erinevat sorti tsentristlike varjundeid pakkunud erakondade kõrval avas EKRE uue, sotsiaalkultuurilise mõõtme. Seeläbi defineeriti ringi ka erakondadevahelised konkurentsitingimused.

Olen päri Tõnis Saartsi hiljutise hinnanguga Eesti poliitikale (PM 10.11). Juhterakonnad – Keskerakond ja Reformierakond – on tõepoolest kaotanud oma suuna, kuid nad on vaid üks osa riigi ja ühiskonna tervikust.

Eestil laiemalt on suund ja eesmärk tegelikult olemas. See oli olemas juba enne EKREt või isegi Reformierakonda ning see tuleneb faktist, mida keegi kahtluse alla ei sea. Sellega on praktiliselt kõik nõus ja see peegeldub ka erineval määral ja vormis peaaegu kõikide olulisemate erakondade programmides. Ja see kumab läbi väga paljudes poliitikavaldkondades, sealhulgas praeguses abielureferendumi temaatikas.