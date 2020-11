Kampaania algatas 14. novembril Alla Delovaja, kes ütles Postimehele, et eesmärk on saada kokku võimalikult palju allkirju, et Jevgrafov linnapeakandidaadina taas üles seada. «Narvalased ei toeta tema umbusaldamist. Jevgrafov peab jätkama meeri ametis,» lausus Delovaja.