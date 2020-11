Eesti lühiuudised

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sõnul peaksid Euroopa riigid aktiivsemalt arendama suhteid Aafrika riikidega. Positiivse näitena tõstis ta esile Eestit, kes on Prantsusmaa riigipea sõnul nende parim partner Mali julgeoleku tagamisel. «Meie parim partner Malis on Eesti. Jah, Eesti, nemad võitsid sellest (operatsioonil Barkhane osalemisest – toim). Muuhulgas ka sellepärast, et nad kardavad Venemaad ja nad nägid, et panustamine Mali julgeolekusse on nende huvides. Pärast seda, kui pakkusime neile koostööd, on nad õppinud meid paremini tundma, nad teevad meiega koostööd kõigis operatsioonides, mida me juhime, kaasa arvatud spetsiifilisemates operatsioonides, mida kutsume nimega Takuba sihtüksus,» ütles riigipea Prantsuse väljaandele Géopolitique. PM