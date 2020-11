Kalle Pirk: põlevkivi kasutamise lõpetamine ei ole hea plaan

Kliimaeesmärkide saavutamise ja süsinikuvaesele majandusele ülemineku teekonna põhiküsimus ei ole üksnes põlevkivitööstuse sulgemine. Kahjuks kerkib selleteemalistes diskussioonides peamiselt üles vajadus kokku leppida põlevkivi kasutamise lõpetamise kuupäev. Diskussioonis on sellist eesmärki lihtne seada ja siis selle ümber arutleda. Hoopis keerulisem on planeerida ja ellu viia tegevusi, mis toovad majanduse ja ettevõtete arengu tööhõive, riigitulude ja ekspordikäibe eesmärkide täitmiseks vajalikus mahus ja täidavad samal ajal ka ootusi emissioonide vähendamiseks.

Põlevkivitööstusel on siin lausa kaks rolli: ühelt poolt tagada tööhõive ja riigitulud vähemalt uuenduslike ettevõtete arenguperioodi jooksul. Teiselt poolt on ka põlevkiviettevõtted need, kel on piisavalt potentsiaali uuteks arenguteks kas siis põlevkivi väärindamisel või mõnel muul tegevussuunal, näiteks keemiatoodete või taastuvenergia tootjana.