Rainer Kattel: migratsioon kui konflikt ja võimalus

Preisi türklastest (nagu nad ennast ise nimetavad) abielupaari jaoks on BioNTech juba teine ettevõte, mille väärtus ületab miljardi dollari piiri. Viimastel aastakümnetel on see globaalselt pigem reegel kui erand, et radikaalne innovatsioon sünnib ettevõtetes, mille asutajate ring on migratsioonitaustaga. Google, Yahoo, Youtube on ainult mõned laialt tuntud näited. USAs on ligi kolmandiku patente registreerinud migrandid. Saksamaal on enam kui neljandik alustavaid ettevõtteid migrantide loodud. Kiire arvutus Äripäeva Eesti rikaste tipp-500 alusel näitab, et ka Eesti ärieliidi hulgas on veidi üle viiendiku migratsioonitaustaga inimesi.