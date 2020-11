Lätlased naudivad automaksuvaba Eestit

Läti automaksu suurus sõltub alates 2009. aastast esimest korda registreeritud sõiduautode (sh elektriautod) puhul auto süsinikdioksiidi (CO2) heitkogusest kilomeetri kohta, mis on kombineeritud auto mootori võimsusega. Automaks on 12–1056 eurot aastas.

Kui auto CO2 heitkogus pole teada, siis sõltub automaks masina täismassist ja mootori võimsusest (kw ja cm³), maksu suurusjärgud on sarnased.

«Mul on vä­ga palju ­tutta­vaid, kelle masinad on samuti ­Eestis arvel,» seletas Džintars. «Kui Läti politsei peab auto kinni ja tuleb välja, et oled lätlane ja elad dokumentide järgi Lätis, saad trahvi. Sellepärast kirjutasingi ennast sisse ­sõbra poole, kes elab Valga linnas. ­Politsei ei saa mulle nüüd midagi