Belgia ei ole suutnud oma eakaid koroonaviiruse eest kaitsta

Organisatsiooni hinnangul on üle 60 protsendi Belgia 14 000 koroonaviiruse surmast olnud vanadekodudes. Riigi koroonasuremus on üks maailma kõrgemaid. Sarnase statistika käis välja ka Piirideta Arstide (MSF) Belgia haru, samas kui Belgia valitsus on surmade osakaaluks andnud 43 protsenti.