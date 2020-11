Riigikaitse nõukogu kogunes Helmete väiteid ümber lükkama

Riigipea ja riigikaitse nõukogu kinnitasid, et Eesti e-valimised on turvalised, ja et ühelgi Eesti poliitikul pole vaja kaasa rääkida Ameerika Ühendriikide valimiste korralduses.

Endine siseminister Mart Helme (EKRE) ütles 8. novembril erakonna raadios, et Joe Biden on korruptant. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis Helme.