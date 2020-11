Katse tõestas, et igast maskist ei piisa

Oktoobris hakkas Tartu Ülikooli füüsikainstituut katsetama kaitsemaske, nii et igaüks võis oma maski neile saata. Nüüd on katse läbi ja selgunud, et vaid väike osa korduvkasutatavatest maskidest kaitseb viiruste vastu parimal moel, aga isegi sellisest maskist üksi ei piisa. Oluline on tagada siseruumides väga hea õhuvahetus.