Viimati tundis jalgpallikoondis võidurõõmu 2019. aasta märtsis maavõistluses Gibraltarit alistades. Enam-vähem selliste vastastega me end võrdlema peamegi, nentis endine kapten Piir­oja. «Ma ei tahaks seda teha, aga see on kurb tõsiasi. Kui kolm-neli mängu ebaõnnestub, siis võib mõelda, et midagi läks valesti, aga praegu pole asi enam selles,» sõnas koondises 114 mängu pidanud keskkaitsja.