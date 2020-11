Spordi lühiuudised

Soomel säilib võimalus pääseda A-liigasse

Soome koondis jätkab Rahvuste liigas võidulainel, võõrsil alistati Bulgaaria 2:1. Soome pääses matši juhtima juba 7. minutil, kui täpne oli tiimi tuntuim, ründaja Teemu Pukki. Vahetult enne poolajapausi duubeldas edu Robin Lod. Teisel poolajal tõrjus Soome väravavaht Lukas Hradecky ühe penalti, kuid teise vastu oli võimetu. Aasta tagasi esimest korda EM-finaalturniiri pileti hankinud soomlased tõestavad, et edu polnud juhuslik. Võidetud on neli viimast matši, sealjuures saadi nädala keskel peetud kontrollmängus 2:0 jagu valitsevast maailmameistrist Prantsusmaast. A-liigasse jõudmisest ollakse ühe mängu kaugusel, selleks tuleb viimases voorus alistada võõrsil Wales. Wales oli viimati 1:0 üle Iirimaast ja juhib Soome ees ühe punktiga.