Margus Pedaste ja Äli Leijen: lisaeelarveta õpetajakriis ei leevene

Uudis sellest, et õpetajate palgatõus järgmiseks neljaks aastaks külmutatakse, ei tulnud ilmselt paljudele mitte lihtsalt külma dušina, vaid selles nähti ka ohtu seni tehtud pingutustele. On hea märk, et riigikogu kultuurikomisjon siiski alustas huvipooltega konsultatsioone õpetajate järelkasvuprobleemile lahenduse leidmiseks. Tartu Ülikooli esindajatena osalesime Toompeal 27. oktoobril toimunud kohtumisel. Meile saadetud esmasest probleemipüstitusest nägime, et tajutud on kahte olulist probleemi (õpetajakutse väärtustatus ja õpetajate järelkasv) ning kahte lahendust (kõrgel tasemel tasemeharidus ja pidev enesetäiendus). Alljärgnevalt valgustame neid oma vaatenurgast.