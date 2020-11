Jüri Adams: valitsev koalitsioon ja riigikorralduse probleemid

Eesti riigikorralduse praegused kolm kõige karjuvamat probleemi on esiteks kodakondsuse valdkonnas: kuna seadus ei luba välismaale elama asunud eestlastele topeltkodakondsust, jätkub üha eestlaste lahkumine eesti kodakondsusest. Teiseks: pärast valdade liitmist viisil, mis soosib veel rohkem parlamendierakondade nimekirju, väheneb või kaob kohalikus poliitikas osalevate n-ö külaaktivistide hulk sootuks. Kolmandaks: riigikogu valimisringkondade liiga ebavõrdsed suurused (4–14 mandaati). Paistab aga nii, et erakondade vahel on vaikne üksmeel, et ühegagi neist tõsistest hädadest ei hakata tegelema, et praegused korraldused sobivad enam-vähem kõigile kasvõi lihtsalt sellepärast, et nendega on harjutud.