Vutinoored siirduvad tippklubide akadeemiatesse, kossumehedki tallavad sarnast teed, aga võrkpallurid...

... piiri tagant liiga noori mehi ei leia. Praegu täidab nii-öelda pesamuna rolli Tšehhis palliv sidemängija Robert Viiber, kel vaatab passist vastu 23 eluaastat. Temast järgmine on Markkus Keel, kel aastaid juba 25. Miks meie vollenoored välismaale ei trügi?

Lühike vastus oleks, et pole kuhugi trügida, sest jalg- ja korvpallist tuttavaid akadeemiaid võrkpalliringkondades praktiliselt pole. Itaalias või Poolas võib küll mingeid analooge leida, ent need on ikkagi mõeldud konkreetselt kohaliku (noorte)võrkpalli edendamiseks.