Annika Lõhmus: maskikandmise ärevusest

Mingil määral on seoses koroonaga räägitud ka vaimsest tervisest. See on väga oluline punkt, sest Maailma Terviseorganisatsiooni kogutud andmete põhjal on Covid-19 põhjustanud stressi ja ärevust rohkem kui kolmandikul maailma elanikkonnast. Ka Eestis on vaimse tervise teemasid viimasel ajal üha rohkem teadvustatud. Minulegi potsatas e-postkasti kutse uuringule «Stressiga toimetulek eriolukorras», mida viib läbi Tartu Ülikooli psühholoogia instituut. Küsimustikku täites oli hea meel tõdeda, et kuigi mul on varem diagnoositud depressioon ja üldistunud ärevushäire, siis kevadel kehtestatud eriolukord mõjus pigem hästi – see oli justkui võimalus korraks juhe seinast tõmmata ja ennast taaskäivitada.