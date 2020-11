Haiglaravil olijate hulk on kasvanud samas rütmis üldise nakatunute arvuga. Haiglasse jõuavad praegu need, kes nakatusid paar nädalat varem. Nakatumiskõveraid jälgides oskame õigel ajal suurendada voodite arvu Covid-19 palatites ja intensiivravi osakonnas, hetkel on vabu voodeid piisavalt.