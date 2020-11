Kultuuri lühiuudised

Algab Artishoki biennaal

Tänasest kuni 6. detsembrini toimub 7. Artishoki biennaal, kus üht uut teost esitlevad kümme ­kunstnikku ning kõigile kümnele teosele kirjutavad kommentaari kümme kirjutajat. Kümnel järjestikusel õhtul, 18. kuni 27. novembrini, toimuvad ­teoste esma­esitlused eri paikades Tallinna linnaruumis ning 27. novembril avatakse ühisnäitus Kai kunstikeskuses, mida saab vaadata kuni 6. detsembrini. Kai kunstikeskus on Artishoki ­biennaali ühisnäituse ajal erandkorras ­avatud esmaspäevast pühapäevani kella 12–19. Laura Linsi ja Roland Reemaa kureeritud 7. Artishoki biennaali pealkiri on «KOOPIA». Kuraatorite eesmärk on innovatiivsuse iha kõrval taaselustada arutelu eeskuju võtmisest, matkimisest, jäljendamisest ja kopeerimisest.