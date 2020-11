Kõlvart: kokku hoida on vaja, aga elu ei saa seisma panna

Meie peamine probleem ongi see, et meil on illusioon, et koroonapandeemia läheb ise mööda. Suvel kaduski viirus korraks ära ja me lootsime, et nüüd on see läbi. Ja siis hakkas linnavalitsus rääkima, et viirusega koos elamine ongi võib-olla meie uus reaalsus, aga selleks, et uus reaalsus ei tähendaks elu lukkupanemist, tuleb igapäevane elu ümber korraldada. Sest kui suvel oli meil arusaam, et isegi kui viiruse teist lainet ei tule, on selleks ikkagi vaja valmis olla ja plaanid ette valmistada, siis juba augusti lõpus olin vähemalt mina küll veendunud, et arvestades senist nakatumiste dünaamikat, tuleb ka teine laine.