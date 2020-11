Sama vaidluse jätkuks peaks ette võtma e-valimised Eestis. Sohk ja valskus, ei mingit kahtlust! See sobib toostiks. Oot, äkki on tegu siiski edulooga?

Kas poleks mõistlik pidada taas kirglikku vaidlust selle üle, et Eestis üldiselt ongi kõik halvasti? Või on midagi praegu ka hästi? Kahtlane! Kõik uuringud, mis me senist hüva hoogu ja arengut kiidavad, oleks mõistlik kahtluse alla panna. Meil siin on olukord alati sitt.