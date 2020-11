Endine Moldova suursaadik Victor Guzun: moldovlased hääletavad jalgadega

Tellijale

Pärast diplomaaditööst loobumist Eestisse elama jäänud ja siin konsultatsioonifirmat juhtiva Guzuni sõnul on Moldova viimase nelja aasta jooksul hävitanud suhteid Euroopa Liiduga, kuid just Euroopasse liikumine on riigi jaoks võimalus astuda demokraatia ja õitsengu poole.

Mis toimub praegu Moldovas ja miks presidendivalimised tähtsad olid?

Minu perspektiivist on siin mitu tähtsat elementi. Esimene, mis haakub minu vaadetega, on see, et Moldova peaks kindlalt liikuma Euroopa poole. Oleme selles valdkonnas saavutanud mitu suurepärast tulemust – allkirjastasime assotsiatsioonileppe, toimub inimeste vaba liikumine, mis tähendab, et eeldused Euroopa suuna võtmiseks on olemas. See oleks Moldova jaoks ainus võimalus areneda ning muutuda demokraatlikuks ja õitsvaks riigiks.

Oma mandaadi jooksul tegin kõik endast oleneva, et aidata seda saavutada. Ühtlasi tahtsin ühendada vennasrahvad, Moldova ja Eesti, sest ma tõesti usun, et Eesti oleks väga hea näide moldovlastele. Mõlemad riigid on väikesed, ajalooline taust on sarnane, meil olid sarnased võimalused arenguks.