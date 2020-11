Edward Lucas: joo põhjani ja nurja Pekingi jõhkrutsemine

Kahtekümmend tonni elavaid homaare ootab Shanghai lennujaamas ees surm – ja see on alles algus, Hiina kommunistlik partei ihkab karistada vastupanu ja lämmatada kriitikat terves maailmas. Austraalia on lihtsalt esimene sihtmärk. Kui see korda läheb, järgnevad teised.