Tokyo olümpiavõistlus pole veel peetud, aga juba on selge, et senisele olümpiaklassile RS:X võib lüüa hingekella. Just nagu inertsist sellega veel võisteldakse, ehkki purjelaudurite kogukonna silmad vaatavad ainult mujale – nn Foili poole. Aga esmalt tuleb Tokyo mängudeni ära kannatada, 2024. aasta Pariisi mängudel võisteldakse juba Foilil.