Eesti lühiuudised

Kuigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond, pildil) väidab, et tema lapsed kasutavad liiklemiseks rongi, selgitas Õhtuleht välja, et Reps kasutab ministeeriumi vara ja autojuhti ka oma laste kooli sõidutamiseks. Repsi tegemisi vaadeldi kolmel tööpäeval, kuna ministri laste sõidutamine maksumaksja kulul olevat avalik saladus. «Minu ametiauto eest on tasutud erisoodustusmaks, et seda võiks kasutada ka töövälisel ajal. Ministriametis on mul ülipikad tööpäevad koos pingelise logistikaga, mis ei võimalda alati isikliku autoga lapsi lasteaeda ja kooli viia või neile järele minna. Ma olen väga tänulik oma autojuhile, kes on olukorda mõistnud ja ühitanud neid käike, et mul oleks võimalik ministrina tõhusamalt tööd teha,» selgitas Reps eile sotsiaalmeedias. Ta tõdes, et on ametiautoga ka paari aasta eest korra Horvaatias käinud. Ministeeriumi kantsler Mart Laidmets lisas, et ühelegi ministeeriumi töötajale ei ole avaldatud survet ministri perekonna heaks töötada. Reps on haridus- ja teadusminister alates 2019. aastast. Tal on kuus last. PM