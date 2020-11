Ettevõtete esisada on muutumatu nagu kinnine klubi

Juba mitmendat aastat on meie ettevõtluskeskkonnas näha, et sajast suuremast ettevõttest hakkaks nagu saama omamoodi kinnine klubi, kuhu on üha keerulisem pääseda. Asi pole selles, et olemasolev esisada teeks teistele takistusi. Pigem vastupidi, viimastel aastatel on tulnud liiga vähe suuri kiire kasvuga ettevõtteid. Mitu, kes varem on esisaja hulka jõudnud, langes järgmisel või ülejärgmisel taas välja.