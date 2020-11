Veebikiskja leiab ohvri imelihtsalt

Kuigi vanemad õpetavad lastele, et võõraga ei tohi tänaval rääkida, temaga kaasa minna veel vähem, ei räägita internetiohtudest sama palju. Alaealiste seksile ahvatlemine ja neilt pornograafilise sisuga piltide väljapressimine muutub politsei andmetel aga järjest sagedasemaks. Kui sagedaseks täpselt, et tea keegi, sest arvet selliste juhtumite üle ei peeta. Tegemist on ühe varjatuma kuriteoliigiga.