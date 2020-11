Kevad pidurdas transpordifirmade hea hoo

Ise autojuhina palgatööd teinud, 1993. a FIEna transpordiärisse sisenenud ja 2010. a osaühingu Panga Auto asutanud Tarmo Matsik ütles, et tema kallur- ja madelvedusid pakkuval ettevõttel on viis autot. Aktiivses kasutuses on kolm, need teevad tööd kõikjal Eestis, vajadusel Lätiski. Palgal on kolm-neli meest. Kolmveerandi vedudest tellivad pidevad koostööpartnerid, neljandik on juhuslikumat laadi tellimused.