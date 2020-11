Õlikanepit kasvati tänavu sama palju kui kartulit

„Õlikanepi kasvupind Eestis oli 2020. aastal 5152 hektarit, millest oli mahe 3995. Kartulit oli sel aastal 5306 hektaril ehk napilt veel veidi enam kui kanepit,” ütles Baltic Agro arendus­direktor Margus Ameerikas. Ilmselt siiski imevitsaga, mis kiiret jõukust tooks, tegu pole, sest võrreldes 2017. aastaga, mil õlikanepi all oli 9845 hektarit, on kasvupind peaaegu poole võrra vähenenud.

Pigem nišikultuur

Margus Ameerikase jutu järgi on tegu pigem nišikultuuriga, millega ei saa massidesse minna. „Seda saab enamasti nii palju kasvatada, kui lepingu järgi Euroopas nõudlus on,” ütles ta. See annab küllalt vähe seemnesaaki ja on riskantne kultuur. „Seda pole ju aretatud. On üksikud sordid, aga võrreldes teraviljade, maisi või traditsiooniliste suurte põllukultuuridega on kanepi aretus algusjärgus.”