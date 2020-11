Neerude puhastamiseks sobivad paljud taimed

Põletiku vastu aitab leesika- või pohlalehetee. Leesikalehed peenestada ja keeta 30 minutit. Lasta tõmmata veel 10 minutit, kurnata ja juua tass lonkshaaval päeva jooksul. Kuur kestab 5–7 päeva. Täiendavalt võib juua naturaalset jõhvikamahla, raudrohu- ja metskuldvitsateed. Viimane lõõgastab ka spasme, vaigistab valu ja hävitab baktereid.

Peale leesikalehe või pohlalehe sobivad edasiseks raviks kuldvits, kaselehed, teeleht, kõrvenõges, kortsleht, metsmaasikalehed, pärnaõied ja -lehed, saialill, kummel, soopihlaürt, aedkoriander, naistepuna, rukkilill.

Nendest taimedest võib valmistada ka segu – võtta peenestatud taimi võrdsetes osades.

Varu taimed varakult

Põldosja saab kasutada neerude puhastamiseks ja vedeliku väljutamiseks. Segusse see ei sobi, kuna põldosja tuleb keeta 30 minutit. Põldosja ja linnurohtu ei tohi kasutada ägeda neerupõletiku korral, küll aga sobivad mõlemad taimed puhastuskuurides. Samuti kadakamarjad ja kasepungad, mis on keelatud tundlike ja juba haigete neerude korral, kuna vaigud ja eeterlikud õlid võivad neerukude ärritada.

Kel neerudega pidevalt probleeme, võiks ravimtaimi kevadest suveni varuda ja segada valmis teesegud, et iga päev neerude töö toetamiseks ja mikroobide hävitamiseks teed juua. Lisaks tuleb hoiduda külmetamisest, hoidke jalad ja selg alati soojas.

Maikuus võib koguda kasemahla, seda saab säilitada sügavkülmas, hapendada või keedetud kujul külmas keldris mõnda aega säilitada. Kasemahl puhastab ja parandab neerude tööd.

Ravimtaimedest saab mais ja juunis varuda kase- ja mustasõstralehti, juulis põldosja, hobumadarat ja raudrohtu, metskuldvitsa, teelehte, kuldvitsa, aiast peterselli ja rukkililleõisi. Augusti lõpust aprillikuuni leesikalehti ja novembrist aprillini pohlalehti. Ka leesikalehti võib koguda talvel, aga ainult ilusaid rohelisi lehti. Leesikaoksad ja pohlalehed kuivavad toatemperatuuril, kuivanud lehed tuleb seejärel varte küljest rabistada ja säilitada purgis kuni kaks aastat.

Neerudele on kasulikud peaaegu kõik ravimtaimed, sest enamikul on vedelikku väljutav ehk diureetiline toime. Siiski on neerudele, eriti kui need on juba haiged ja õrnad, ohtlikud rohkesti eeterlikke õlisid ning parkaineid ja vaike sisaldavad taimed. Seega tuleks vältida pungi ja mitte juua pikka aega järjest kasepunga-, pohlalehe-, leesika- ja kadakamarjateed või tinktuure.

Ka toit aitab

Neerude puhastamiseks sobivad paljud aedviljad ja nendest valmistatud toidud. Aedviljad sisaldavad palju vett ja parandavad neerude tööd. Kurgid, kabatšokid, arbuus (ka arbuusiseemnete tee), kõrvits, pirnid, ploomid, kirsid, jõhvikad, pohlad, seller, petersell. Oluline on aga, et need oleksid puhtalt kasvatatud ehk mahetootmisest või oma taluaiast, kus ei kasutata mürke ega pestitsiide.

Kui neerude töö on puudulik ja need ei saa toksiinide eemaldamisega hakkama, on hea teeleheseemnete või linaseemnete leotis. Peenestatud taimed valada üle kuuma veega ja lasta tõmmata pool tundi kuni kaks tundi. Hästi sobivad ka teelehe lehed.

Kuna poetoit ja enamasti ka elukeskkond sisaldab mürke ja kemikaale, peaks aeg-ajalt oma organismi puhastama. Neerud on tundlikud elundid, nende normaalseks tööks ongi vaja aeg-ajalt teha puhastuskuure. Kes kasemahlaga, kes põldosja, hobumadara, teelehe jm teedega, mõnedele sobivad smuutid ja mahlad.

Puhastuskuur kestab 7–10 päeva ja teed oleks hea juua lonksudena päeva jooksul 1–2 tassi. Ka hommikul ja õhtul paar tundi enne magamaminekut.

Neerukivid

Neerukivid tekivad mitmel põhjusel: kudede hapnikunälg, ebapiisav füüsiline koormus, vedelikuvaegus, urineerimishäired, uriini happesuse muutus, nakkused, toit ja toidus kasutatavad säilitusained. Neerudest erituvad happed (kusi-, oblik- ja fosforhape) moodustavad kaltsiumiga raskesti lahustuvaid soolasid, mis algul moodustavad liiva ja hiljem muutuvad kivideks.

Tugeva valu korral tuleks pöörduda arsti poole. Ravimtaimed soodustavad uriinieritust ja liiva lahustumist. Petersell sobib liiva korral nii teena kui ka toidu sisse. Peterselli tuleb kasutada umbes aasta. Segudena sobivad ka pärnaõied, kummel, raudrohi, kaselehed, pune, kortsleht, altee juured, kurgirohi, meliss, nurmenukk, mustasõstralehed, metskuldvits.

Teed tuleb juua pikka aega ja segusid vahetada 10–14 päeva tagant. Samuti võib valmistada mahla või salateid vesiheinast, kabatšokist, kõrvitsast, kurgist.