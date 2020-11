Leib toob leiva lauale

Tellijale

Töökoht floristina pealinna lillepoes eriolukorra ajal ära ei kadunud, kuid kodus istuvad inimesed hakkasid Riinalt rohkem leiba tellima, kui ta palgatöö kõrvalt teha jõudis. Tuttav julgustas: see on sinu võimalus, astu see samm.

Sepajõe talu Märjamaa valla Valgu külas on heakorrastatud ja pilkupüüdev majapidamine, mille uksed on võõrastele lahti olnud ka avatud talude päeval või Märjamaa valla kodukohvikute päeval. „Olen selle suve jooksul aru saanud, kui oluline on end eri kanalites reklaamida. Sellised sündmused on head turunduskanalid sotsiaalmeedia kõrval,” leiab OÜ Teremtes nime all oma kaupa pakkuv naine.

Suuremate ürituste ajal on kodukohvikusse kutsutud ka esineja. Kodukohvik avada ja kontserte anda on kavas muudelgi aegadel. Kuna Riina on elulaadilt ja toitumiseelistustelt pigem alternatiivsema suuna esindaja, on tema kodus korraldatud ka toortoidu ja loovkokkamise koolitusi ning gongiõhtuid. Peamine on siiski leivaküpsetamine. Leivategu käib kolmel-neljal päeval nädalas, erisoovide korral ka vahepeal. Praegu on valikus neli toodet: täisterarukki­jahust leivad, erinevate lisanditega toortatraleivad, hapusaiad ja ciabatta’d.

Taas koolis