Kui juba varem on kostnud nii Läti, Leedu, Soome kui ka Rootsi süsteemihaldurite ning Eesti turuosaliste murenoote olukorra tõsiduse pärast, siis Elering on võtnud lähtekoha, et ootame ja vaatame. Viimastel nädalatel on Elering korraldanudki veebiürituste sarja, kus tehtud uuringuid on hakatud avalikkuse ette tooma. Kuna aga pakutud ürituste formaat ja teema keerukusaste tõsiste küsimuste esitamist ja arutelu ei soosi, siis võiks avalikult arutada, mida tavainimene võiks nendest aruannetest välja lugeda.