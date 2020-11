Kevadeks võib hulk Euroopa loomaaedu lõplikult väravad sulgeda

«Minu kõhutunne ütleb, et kui see kriis kestab ikkagi kevadeni, siis pankrotte tuleb kindlasti. Ma ei suuda uskuda, et nad kõik suudavad kuidagi elus püsida,» ennustas Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran. «Juba praegu on väga rasked ajad, aga see läheb veel hullemaks.»