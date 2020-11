Hans Orru: kust tuleks tervislik energia?

Süsinikuheidete piiramise ja kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärkide tõttu tõstatub järjest teravamalt küsimus, kust tuleb meie tuleviku energia. Inimesel tuleb see söömise kaudu, kusjuures seda on isegi liiga palju, mille tõttu on ülekaalulisus saamaks globaalseks tõveks. Seetõttu räägime järjest enam tervislikuks toitumiseks.