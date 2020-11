Andres Herkel: Putini kaotatud partiid

Trump kaotas USA presidendivalimistel Joe Bidenile, aga võitis piisavalt paljudes osariikides, et mõjukas olla. Sellised kaotused korduvad USA demokraatlikus süsteemis iga nelja aasta järel. Venemaa presidendi kaotustel seevastu on geostrateegiline, geopoliitiline ja tsivilisatsiooniline mõõde, kui korrata termineid, mille kaudu Kremli ideoloogid ise tavatsevad maailma mõtestada. Siin on hulk fakte.