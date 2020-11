Andrus Kattel, Indrek Niklus: kas kohus saab haigeid ravida?

Tellijale

Postimees avaldas 17. novembril professor dr. iur. Janno Lahe huvitava arvamusartikli, milles oli käsitletud küsimust, kas viiruse edasikandumisel võib nakatajal tekkida kohustus nakatunule kahju hüvitada.

Professor Lahe artikli lõppsõna on lihtne ja praeguses koroonasügises täiesti asjakohane: olge hoolsad, kandke maski, hoidke vajalikku distantsi teiste inimestega, ärge käige haigena tööl, poes ja vältige kontakte teiste inimestega. Ükskõik kui palju me praegu selliseid hoiatusi ja soovitusi ei kuule, on ikka hea, kui neid uuesti meelde tuletatakse.

Prof Lahe käsitlus võimalikust vastutusest koroonaviiruse leviku eest on päevakohane, kuid mõnevõrra lihtsustatud. Ta möönab artiklis ka ise, et «viiruse edasiandmise olukorras ei ole kahju hüvitamise nõudmine siiski niisama lihtne». Sellise seisukohaga tuleb nõustuda. Tegelikult on viirusega nakatunud inimesel üksnes teoreetiline võimalus nõuda väidetavalt nakatajalt temale tekitatud kahju hüvitamist, mille saavutamine kohtus on keerukas, kallis ja aeganõudev ning tulemus vägagi küsitav.