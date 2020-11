Riina Solman: kust tulevad õpetajad, arstid, politseinikud ja päästjad?

Üleeilses Postimehes kirjutas politoloog Martin Mölder sihi kaotanud juhterakondadest, nentides tabavalt, et Eestil on laiemalt suund ja eesmärk tegelikult olemas: «Kui eesti kodanikelt küsida, kas eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade peaks olema Eesti riigi peamine eesmärk, siis on peaaegu kõik sellega nõus. Demograafiline kriis ja riigi selliselt sõnastatud eesmärk on omavahel seotud.»