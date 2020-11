Välismaa lühiuudised

Leedu peaministrikandidaat Ingrida Šimonytė tutvustas eile ministrikandidaate. Ta ütles, et teeb ettepaneku määrata välisministriks erakonna Isamaaliit – Leedu Kristlikud Demokraadid esimees Gabrielius Landsbergis. Tähtsamatest ministrikohtadest esitatakse majandusministriks Vabaduserakonna esimees Aušrinė Armonaitė, kaitseministriks konservatiiv Arvydas Anušauskas, siseministriks Agnė Bilotaitė, rahandusministriks majandusdoktor Gintarė Skaistė ja justiitsministriks Evelina Dobrovolska Vabaduserakonnast. Vaid põllumajandusministrit ei osanud Šimonytė veel mainida. Šimonytė märkis, et lõplikku üksmeelt valitsuse koosseisus veel ei ole. «Sellest, kas need nimed esitatakse, saame teada alles siis, kui saan presidendilt ülesande valitsus moodustada. Praeguses järgus ei ole üheski kandidaadis kokku lepitud,» ütles Šimonytė. BNS ​