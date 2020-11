Jüri Toomepuu: viiruse ravi – leebe või karm?

Enne kui vaktsiin pandeemia lõpetab, on paljud riigid üritanud viiruse levi piirata meetmetega, mis on nii karmid, et nende tagajärjel on majandus seiskunud ja suur osa rahvast jäänud tööta ja sissetulekuta. Lennuliinid, turismifirmad ja söögikohad on pankrotistumas. Paljudes riikides on suletud koolid, mistõttu vanemad ei saa tööle minna, isegi kui neil veel töökoht on. Laste haridus ja areng on pärsitud.