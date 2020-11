Kristjan Järvan: pensionireform alles algab

Pensioni II sammas ei ole ajaloos esimene majanduslik mõte, mis kõlab teoorias mõistlikuna, kuid praktikas avaldub mitte just kõige paremal viisil. Näitena võib tuua kullastandardi. Tundub ju hea mõte, et rahal oleks reaalne tagatis ja see ei põhineks ainult usul ja usaldusel. Kullastandardi pärssivat mõju majanduskasvule võis näha maailmasõdadevahelisel ajal. 1920ndatel võttis kullastandardi kasutusele Suurbritannia ning 30ndatel Prantsusmaa. Mõlemal riigil olid seejuures suured võlad ja kõrge inflatsioon.