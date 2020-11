Aive Pevkur, TTÜ praktilise eetika vanemteadur

Selles loos on mitu tahku, millest osutan kolmele. Esiteks – eeskuju. See puudutab juhi rolli organisatsiooni kultuuri ja eetiliste hoiakute kujundamisel. Uuringud näitavad, et töötajad vaatavad tippjuhi poole ning kujundavad oma arusaamad lubatust ja keelatust eelkõige selle pinnalt. Kui siit edasi mõelda, siis kas organisatsiooni tippjuht on valmis olukorraks, kus töötajad kasutavad organisatsiooni ressursse isiklike küsimuste lahendamiseks, kui see võimaldab neil rohkem, produktiivsemalt või intensiivsemalt töötada? Lisaks tekib paratamatult küsimus, milline on organisatsiooni ressursside isiklikuks tarbeks kasutamise põhjendatud määr. Kas see peaks olema vajaduspõhine, et kui kellelgi on näiteks kärgpere ja on vaja mõlema pere logistikaküsimusi lahendada, siis tuleks sel juhul topelthüved eraldada?