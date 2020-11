Töötuid on nagu murdu, aga tööd ei anta

Eestis on töötute arv kerkinud 51 000 inimeseni ning Swed­banki vanemökonomist Liis Elmik nentis, et kolmandas kvartalis kahekordistus töötuse määr kaheksa protsendini möödunud aasta sama ajaga võrreldes. See tähendab, et tööd oli 25 000 inimesel vähem kui veel aasta tagasi. «Koroonaviiruse teine laine tuleb pikem ja pimedam, aga majanduslikult vähem valus,» arvas Elmik. Kuigi tööpuudus talvekuudel tema prognooside kohaselt veel suureneb, avaldas ta lootust, et kui koroonapiirangud enam nii rängad ei tule nagu kevadel ja majandus käima jääb, näeme vähemalt uuel aastal taastumist.