Sven Pertensi sõnul usub nõukogu, et uuel inimesel on paremad eeldused olemaks erinevatele koostööpartneritele paremini arusaadav. «Praegune juht on ka mitme kandi pealt väga head tööd teinud, aga võibolla ei suuda partnereid enam kõnetada või üllatada mingisuguste uute suundade valikul,» põhjendas ta.