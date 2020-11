Kes ei tahaks näha Kristuse sisikonda?

Tellijale

«Ackermanni kujud on puhttehnilise kvaliteedi poolest erakordsed. Kui panna skulptuurid kõrvuti teiste toonaste kohalike meistrite töödega, on need sageli nagu öö ja päev,» ütleb üks näituse kuraatoreid ja Eesti Kunstiakadeemia professor Hilkka ­Hiiop, kes on ühtlasi ka suure Ackermanni uurimise projekti põhitegijaid. «Tema realism, vormi- ja materjalitunnetus ja väljenduslikkus on midagi, mida meie kultuuriruumis eriti palju ei ole.» Kuid näituse teeb veel põnevamaks see, et peale Ackermanni skulptuuride välise meisterlikkuse on kultuurihuvilisel inimesel võimalik nüüd näha ka nende sisse.

Puit ja püssikuulid

Nimelt on näitusel skulptuuride juures üleval ka nende röntgenipildid. Hilkka Hiiopi sõnul on see osa projekti laiemast tehnoloogilise uurimise taustast. «Projekti taga on terve tehniliste uuringute rida, mida me paralleelselt rakendame, mis kõik annavad sissevaate nendele objektidele – alates analüütilisest keemiast kuni röntgenikiirteni. Aga ka puidu-uuringud, 3D-metoodika, elementide kaardistus ja kõik muud tehnoloogiad mängivad siin rolli...» seletas ta. «Kõik valdkonnad koos heidavad kompleksse pilgu nendesse objektidesse. Kõik Ackermanni tööd on hiljem ümber ehitatud, ümber kujundatud, üle värvitud – nad on ju aktiivses kasutuses kiriklikud objektid. Meie suur küsimus ongi: «Mis on see tõeline Ackermann? Kuidas teda ära tunda või tuvastada?»

Sisuliselt on näitus üles ehita­tud poeetilisele ümberpööramisžestile: kui alguses olid need kujud loodud selleks, et näha inimeste sisse, siis nüüd saavad inimesed vaadata kujude sisse. «See on täpselt sama röntgen, mida meditsiinis kasutatakse,» sõnas Hiiop. «Vanasti viisime kõik objektid haiglasse, aga siinsete teoste puhul ei ole see sageli võimalik – sa ei kõnni Magdaleena haiglasse altariseinaga! Maksu- ja tolliametil on olemas see aparatuur, mis tuleb ise objekti juurde, kuna nad peavad iga päev piiridel või autodes näiteks salasigarette ja muud sellist tuvastama.»